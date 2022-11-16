Мясников посоветовал следить за давлением, чтобы избежать инсульта

Спровоцировать инсульт могут гипертония, повышенный уровень холестерина и глюкозы, наследственность, курение, возраст, лишний вес и малоподвижный образ жизни. Что делать, чтобы избежать этого, рассказал врач Александр Мясников в эфире канала "Россия 1".

В первую очередь доктор посоветовал обратить внимание на цифры артериального давления.

По его словам, измерять лучше не аппаратом, а при помощи холтеровского мониторирования, которое сейчас достаточно доступно.

Врач порекомендовал также бросить курить, заметив, что эту вредную привычку можно рассматривать как хроническую болезнь с рецидивами.

Стоит ещё сократить потребление соли и следить за уровнем сахара и холестерина в крови, заключил доктор.