Спровоцировать инсульт могут гипертония, повышенный уровень холестерина и глюкозы, наследственность, курение, возраст, лишний вес и малоподвижный образ жизни. Что делать, чтобы избежать этого, рассказал врач Александр Мясников в эфире канала "Россия 1".
В первую очередь доктор посоветовал обратить внимание на цифры артериального давления.
По его словам, измерять лучше не аппаратом, а при помощи холтеровского мониторирования, которое сейчас достаточно доступно.
Врач порекомендовал также бросить курить, заметив, что эту вредную привычку можно рассматривать как хроническую болезнь с рецидивами.
Стоит ещё сократить потребление соли и следить за уровнем сахара и холестерина в крови, заключил доктор.
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