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Нутрициолог Ширкова заявила, что кофе вызывает ложное чувство бодрости

Здоровье

Многие считают кофе напитком, помогающим взбодриться. Однако он не даёт сил, а приводит к усталости из-за того, что организм начинает более глубоко использовать присутствующий в наших клетках запас АТФ — молекул, которые дают энергию. Об этом заявила нутрициолог, консультант по питанию и член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Татьяна Ширкова в беседе с изданием "Газета.Ru".

Нутрициолог Ширкова заявила, что кофе вызывает ложное чувство бодрости

"При недостатке энергии клетки "выбрасывают" аденин, который сигнализирует об усталости и блокируется кофеином. Так нам кажется, что мы стали бодрее, а энергия появилась, но на самом деле мы просто перерастали чувствовать утомление, так как его сигнал оказался заблокирован, из-за чего оно становится более глубоким. Получается, мы продолжаем делать что-то через утомление организма, хотя и не чувствуем этого", — говорит специалист.

Потребление кофеина в дозах больше 300 мг в сутки может привести к сердечно-сосудистым нарушениям, состоянию тревоги, головной боли, тремору, спутанности сознания. Кроме того, напиток вызывает привыкание.

"Содержание кофеина в кофе — 380-650 мг/л, в растворимом кофе — 310-480 мг/л, в эспрессо — 1700-2250 мг/л, в напитке "Кола" около 150 мг/л", — сообщила Ширкова.

В чае этот компонет может быть в несколько раз ниже и зависит от способа заваривания, типа чайного листа, продолжительности и времени сбора. В среднем в чае содержится 180-420 мг/л кофеина.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Елена Андреева
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