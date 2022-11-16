В холодный сезон у человека из-за промокшей обуви могут возникнуть простудные заболевания, а в некоторых случаях и обморожения. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с "Вечерней Москвой".
Доктор заметила, что промокшая обувь вызывает переохлаждение организма. Из-за этого снижается иммунитет и падают возможности бороться с вирусами и бактериями, которые вызывают, в том числе, ОРЗ.
Также мокрая обувь способна спровоцировать появление грибковых заболеваний, добавила специалист. И это вторая опасность, которая есть в мокрой обуви.
Риски особенно высоки, если обувь тесная и промокающая или плохо дышит. Это верный путь к грибковой инфекции кожи стоп и ногтей на пальцах ног, заявила эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.