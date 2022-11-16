Терапевт Чернышова: из-за мокрой обуви могут появиться простуда и грибок

В холодный сезон у человека из-за промокшей обуви могут возникнуть простудные заболевания, а в некоторых случаях и обморожения. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с "Вечерней Москвой".

Доктор заметила, что промокшая обувь вызывает переохлаждение организма. Из-за этого снижается иммунитет и падают возможности бороться с вирусами и бактериями, которые вызывают, в том числе, ОРЗ.

Также мокрая обувь способна спровоцировать появление грибковых заболеваний, добавила специалист. И это вторая опасность, которая есть в мокрой обуви.

Риски особенно высоки, если обувь тесная и промокающая или плохо дышит. Это верный путь к грибковой инфекции кожи стоп и ногтей на пальцах ног, заявила эксперт.