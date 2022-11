Врач Бол посоветовал сократить количество алкоголя для уменьшения жира на животе

Многих людей беспокоят жир в области живота и избыточный вес. Избавиться от этого можно, сократив употребления алкоголя и следованием другим советам. Ими поделился врач Майк Бол в материале для Eat This, Not That!

Специалист посоветовал добавить больше ежедневных прогулок и дополнительной физической активности. Также будет полезным включить в рацион белковую пищу, фрукты, овощи.

"Если есть возможность, выбирайте постные белки, такие как рыба и курица", — объяснил Бол.

Врач рекомендует также уменьшить употребление алкоголя, снизить уровень стресса, высыпаться, уменьшать количество калорий.

"Если вы заранее спланируете (или даже приготовите) все свои блюда в начале недели, вам будет легче придерживаться диеты без необходимости думать об этом каждый день. Вы даже можете заранее решить, чем будете перекусывать, если вдруг почувствуете голод", — заключил Бол.