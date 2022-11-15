Кашель по утрам нередко свидетельствует о наличии полипов в носовой полости, синусита или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, заявил врач-терапевт Алексей Хухрев.
Как сообщает Москва 24, при появлении утреннего кашля человеку не следует исключать вероятность развития заболеваний носа.
"Речь может идти о полипах или синусите, то есть воспалении придаточных пазух", — сказал специалист.
Кроме того, кашель по утрам в некоторых случаях указывает на хронический насморк, когда наблюдается затекание слизи в дыхательные пути, пояснил Хухрев.
Врач добавил, что от кашля часто страдают люди с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Он подчеркнул: такие пациенты сталкиваются с забросом содержимого желудка в пищевод. По его словам, желудочный сок, обжигая ротоглотку и нос, вызывает кашель.
Ранее врач из Великобритании Аббас Канани проинформировал, что боль в горле по утрам может быть ранним признаком онкологии.
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