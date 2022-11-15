Росздравнадзор проверит данные о завышении цен на препарат от сахарного диабета

Представители Росздравнадзора планируют проверить данные о подорожании популярного препарата от сахарного диабета "Оземпик" на прилавках аптек.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства, специальная комиссия возьмёт под свой контроль пункты реализации лекарственного средства в российской столице.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит данную информацию", — прокомментировали в ведомстве.

Во вторник, 15 ноября, журналисты издания РБК выяснили, что в московских аптеках "Оземпик" продают с двукратным превышением предельной зарегистрированной стоимости лекарственного средства.

Ранее врач Татьяна Шаповаленко заявила, что постоянная жажда, зуд кожи, сухость во рту и гнойные воспаления могут указывать на развитие сахарного диабета. Она порекомендовала россиянам срочно обратиться к специалисту при обнаружении у себя хотя бы одного из этих симптомов.