Врач Шаповаленко: жажда и зуд кожи — ранние признаки сахарного диабета

Постоянная жажда, кожный зуд и сухость во рту могут свидетельствовать о начале развития сахарного диабета, заявила врач Татьяна Шаповаленко.

В эфире "России 1" она отметила, что появление слабости, усталости и постоянного чувства голода также нередко указывает на возникновение диабета. По её словам, в некоторых случаях пациенты с таким заболеванием жалуются на гнойные воспаления, такие как фурункулы и абсцессы.

Кроме того, Шаповаленко пояснила, что женщины, у которых медики диагностируют сахарный диабет, нередко испытывают зуд в области половых органов.

"Это очень характерный симптом для начальных стадий", — сказала специалист.

Она порекомендовала россиянам, обнаружившим у себя первые признаки диабета, немедленно обратиться за помощью к профессионалам.

Ранее врач Михаил Гинзбург сообщил, что картофель является самым опасным овощем для людей с диабетом из-за высокого гипогликемического индекса.