Психолог Болдырева: избавиться от привычки переедать поможет колесо баланса

Многие люди страдают тем, что постоянно перекусывают в перерывах между едой. Это может свидетельствовать о недовольстве собой и давлением внешних проблем. Калининградский психолог Елена Болдырева рассказала изданию "Клопс", как избавиться от вредной привычки.

По словам специалиста, очень вредно есть "до отвала" после нескольких часов голодания.

"Если человек плотно поужинал, а потом, например, поругался с кем-то или услышал что-то неприятное и захотел поесть ещё раз, хотя чувство голода ещё не наступило, - это уже тревожный звоночек", — считает Болдырева.

Психолог считает, что переедание есть следствие внутреннего неблагополучия. Она советует провести самодиагностику по колесу баланса. Согласно нему, жизнь делится на восемь сфер: здоровье, отношения, окружение, карьера, материальное благополучие, саморазвитие, отдых и духовность. Каждую оценивают по шкале от нуля до десяти баллов по степени удовлетворённости.

Если в каком-либо секторе меньше пяти баллов, следует поговорить с собой и понять, что беспокоит, но не ругать себя. Нужно также тренировать навык самонаблюдения, при необходимости обратиться к психологу, книгам, разговорам с близкими.

"Иногда у человека проблемы на работе, и вроде сама работа ему нравится, но что-то не так. Оказывается, что у него нет своего стола, и он кочует от одного места к другому", — вспоминает Болдырева случай из практики.

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