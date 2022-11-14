Эндокринолог Бузинова: крупы в рационе помогут сохранить стройную талию

Набор веса, отложение и распределение жира у людей зависит от индивидуальных особенностей человека. Однако если придерживаться правил питания, можно избежать полноты и не полнеть в талии. Об этом сообщила эндокринолог, диетолог "СМ-Клиника" Екатерина Бузинова в беседе с "Газета.Ru".

Эксперт считает, что нужно знать норму калорий в сутки. В случае её превышения нужно проявить больше физической активности.

"Следует придерживаться рационального питания и ограничить продукты с простыми углеводами до 5 % от суточной потребности в калориях. Отдавать предпочтение нежирным белковым продуктам, бобовым (как растительным источникам белка), цельнозерновым крупам и некрахмалистым овощам, есть больше клетчатки и листовых зелёных овощей", — сказала Бузинова.

Она подчеркнула, что при соблюдении нормы калорий похудеть можно и без дополнительных физических нагрузок.

"В целом, режим приёма пищи не так важен, как суточный объём и калорийность. В некоторых случаях допускаются вечерние приёмы пищи, если не беспокоят заболевания желудка, а режим работы и отдыха не позволяет часто питаться в течение дня", — заключила Бузинова.

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