Врач-онколог Ильин призвал граждан РФ не жарить на вредных для здоровья маслах

Жарка на масле считается одним из самых вредных способов приготовления пищи. Об этом заявил врач-онколог, кандидат медицинских наук, доцент, национальный представитель России в Европейском обществе онкологов ENYGO Антон Ильин в беседе с "Газета.Ru".

Эксперт советует избегать жарки на масле и использовать аэрогриль, мангал, специальный режим в духовом шкафу или так называемую "сухую сковороду". Он также призывает обращать внимание на точку дымления. Чем выше температура копчения масла, тем менее оно опасно при тепловой обработке.

"Беда в том, что при высоких температурах многие полезные растительные масла превращаются во вредные трансжиры, которые опасны тем, что наш организм не способен их расщеплять и усваивать. Поэтому они накапливаются в организме и становятся источником заболеваний: онкологических, сердечнососудистых, воспалительных, эндокринных и так далее. По данным ВОЗ, трансжиры ежегодно "убивают" около полумиллиона человек во всем мире", — отметил онколог.

Первое место среди безопасных для жарки масел заняло топлёное, второй — рафинированное кокосовое, третье — рафинированное подсолнечное. Также эксперт рекомендует использовать рафинированное оливковое, масло авокадо, миндаля, фундука, горчичное, рисовых отрубей.

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