По сообщению главы Петровского городского округа Александра Бабыкина, на Ставрополье зафиксирована вспышка инфекционного заболевания туляремии.
Как пишет newstracker.ru, медики диагностировали туляремию у нескольких жителей Петровского округа.
"Сегодня поступила информация о том, что у нескольких жителей Петровского городского округа подтвержден диагноз — туляремия", — проинформировал Бабыкин.
Врачи напоминают, что инфекция передаётся через питьевую воду, и советуют её обязательно кипятить, или покупать для питья бутилированную воду в магазинах.
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