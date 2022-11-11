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На Ставрополье выявлена вспышка туляремии

Здоровье

По сообщению главы Петровского городского округа Александра Бабыкина, на Ставрополье зафиксирована вспышка инфекционного заболевания туляремии.

Как пишет newstracker.ru, медики диагностировали туляремию у нескольких жителей Петровского округа.

"Сегодня поступила информация о том, что у нескольких жителей Петровского городского округа подтвержден диагноз — туляремия", — проинформировал Бабыкин.

Врачи напоминают, что инфекция передаётся через питьевую воду, и советуют её обязательно кипятить, или покупать для питья бутилированную воду в магазинах.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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