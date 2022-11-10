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Врач перечислила продукты, которые стимулируют работу мозга

Здоровье

Врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко рассказала, какие факторы снижают мозговую активность.

Врач перечислила продукты, которые стимулируют работу мозга

Медик объяснила, что низкокалорийная диета заставляет мозг хуже работать, так как он испытывает дефицит питания.

Ранее диетолог Руслан Алиев объяснил, стоит ли "подпитывать" мозг шоколадками.

"Любая диета предполагает какое-либо ограничение калорийности. Мозг испытывает энергетический голод, ведь организм построен очень разумно, в первую очередь кровоснабжаются и питаются те органы, от которых зависит жизнедеятельность: сердце, печень, почки. А мозг уже питается по остаточному принципу", — цитирует слова специалиста сайт Москва 24.

Негативно на работе мозга может отразиться и резкое прекращение диеты.

Врач посоветовала нагружать мозг работой.

"Пусть будет физическая или умственная активность каждый день. А для отдыха оставим всё-таки маленькие, считаные часы", — порекомендовала Романенко.

Стимулировать мозговую активность, по словам медика, помогут рыба, морепродукты, яйца и говядина. Полезны будут также авокадо и тёмный шоколад.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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