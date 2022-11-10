Врач Орлов заявил, что болезнью Альцгеймера чаще всего болеют женщины

Женщины чаще мужчин заболевают болезнью Альцгеймера. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил невролог, врач-рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.

Невролог отметил, что самым первым признаком заболевания является потеря памяти. Далее врач должен провести ряд процедур, которые помогут установить наличие специального белка — амилоида.

"Чтобы поставить диагноз, нужно подтвердить наличие амилоида в спинномозговой жидкости, либо при ПЭТ КТ, то есть когда вводится специальный радиоактивный изотоп. В любом случае это очень и очень сложно", — сказал Орлов.

Врач отметил, что сейчас в очень редких случаях болезнь отмечается у лиц моложе 65 лет. Если больной в молодом возрасте жалуется на нарушение памяти, то подтвердить болезнь Альцгеймера достаточно сложно.

Данное заболевание распространено в Австралии и в США. Орлов предполагает, что это может быть связано с недостаточностью диагностики.

Сегодня болезнью Альцгеймера болеет около 20 млн людей. В основном это женщины старше 65 лет. Врач отмечает, что процент выживаемости с таким заболеванием у женщин выше, чем у мужчин.

"То есть они по статистике живут дольше, чем мужчины, страдающие этим же заболеванием. В среднем от постановки диагноза до конца жизни проходит около 10 лет", — заявил врач.