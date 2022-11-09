Неестественный цвет губ может свидетельствовать о наличии у пациента анемии и проблем с работой сердца, заявила врач-терапевт Татьяна Романенко.
Как сообщает Москва 24, в нормальном состоянии губы должны иметь розовый оттенок. По словам специалиста, бледность чаще всего указывает на начало развития болезней. Она подчеркнула: в случае появления синюшного оттенка губ без каких-либо причин следует сходить на приём в больницу.
"Губы становятся бледными, как и кожные покровы, когда у человека есть анемия", — объяснила Романенко.
Врач добавила, что такое состояние сопровождается низким уровнем железа и эритроцитов. Кроме того, ционоз (синюшный оттенок губ) нередко сигнализирует о возникновении сердечно-сосудистых патологий и нарушении функционирования лёгких.
При этом эксперт отметила, что губы бледнеют или даже синеют при долгом нахождении на холоде. В этой ситуации человеку просто нужно согреться, заключила специалист.
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