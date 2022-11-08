Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, как будет эволюционировать COVID-19.
В Бразилии и 30 других странах мира выявили разновидность коронавируса "Цербер". Этот вариант штамма "Омикрон" отличается большей заразностью, чем остальные мутации.
Ранее врач Владимир Болибок объяснил, что COVID-19 будет существовать в виде сезонных или несезонных волн.
Крючков считает, что быстрое распространение "Цербера" может привести к образованию новой мутации COVID-19.
"Если говорить об эволюции "Омикрон"-линии, к которой относится "Цербер", то скачка по патогенности и летальности, скорее всего, не будет. Но колебания патогенности и летальности как в одну, так и в другую сторону вполне возможны", — цитирует слова иммунолога сайт Москва 24.
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