Иммунолог об угрозе новой мутации COVID-19: Колебания летальности возможны

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, как будет эволюционировать COVID-19.

В Бразилии и 30 других странах мира выявили разновидность коронавируса "Цербер". Этот вариант штамма "Омикрон" отличается большей заразностью, чем остальные мутации.

Ранее врач Владимир Болибок объяснил, что COVID-19 будет существовать в виде сезонных или несезонных волн.

Крючков считает, что быстрое распространение "Цербера" может привести к образованию новой мутации COVID-19.

"Если говорить об эволюции "Омикрон"-линии, к которой относится "Цербер", то скачка по патогенности и летальности, скорее всего, не будет. Но колебания патогенности и летальности как в одну, так и в другую сторону вполне возможны", — цитирует слова иммунолога сайт Москва 24.