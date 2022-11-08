Диетолог: избыточное потребление жидкости так же вредно, как и её недостаток

Кандидат медицинских наук, диетолог, член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов (НАДН), врач-диетолог сети лабораторий Лабквест Дарья Русакова в беседе с Pravda.Ru напомнила о нормах ежедневного употребления воды.

Врач напомнила, что вода — это универсальный растворитель, а также жидкостной компонент крови человека, внутриклеточной и внеклеточной жидкости. По словам эксперта, значение воды в ежедневном рационе сложно переоценить, потому что она участвует в транспортировке кислорода, углекислого газа, питательных веществ и продуктов жизнедеятельности, терморегуляции и химических процессах в клетках.

Кроме того, вода — это важная составляющая поддержания молодости, так как она поддерживает тургор кожи.

Диетолог отметила, что что в среднем женщина в умеренном климате должна употреблять в среднем 2,7 литра жидкости в день, мужчины- 3,7 литра.

Врач подчеркнула, что речь идёт о любом виде жидкости, а не только о воде.

"То, что чай и кофе не заменяют воду — миф! Это общее количество, где учитываются все напитки, включая воду, кофе, чай, соки, кисломолочные напитки, супы и жидкость, которая содержится во фруктах и овощах", — сказала Русакова.

Однако избыточное потребление воды также вредно для организма, как и недостаточное, уверена эксперт.

"Вода — сильное мочегонное средство, поэтому избыточное потребление воды может оказать негативное влияние а организм, возможен смертельный исход", — объяснила диетолог.