Кандидат медицинских наук, диетолог, член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов (НАДН), врач-диетолог сети лабораторий Лабквест Дарья Русакова в беседе с Pravda.Ru напомнила о нормах ежедневного употребления воды.
Врач напомнила, что вода — это универсальный растворитель, а также жидкостной компонент крови человека, внутриклеточной и внеклеточной жидкости. По словам эксперта, значение воды в ежедневном рационе сложно переоценить, потому что она участвует в транспортировке кислорода, углекислого газа, питательных веществ и продуктов жизнедеятельности, терморегуляции и химических процессах в клетках.
Кроме того, вода — это важная составляющая поддержания молодости, так как она поддерживает тургор кожи.
Диетолог отметила, что что в среднем женщина в умеренном климате должна употреблять в среднем 2,7 литра жидкости в день, мужчины- 3,7 литра.
Врач подчеркнула, что речь идёт о любом виде жидкости, а не только о воде.
"То, что чай и кофе не заменяют воду — миф! Это общее количество, где учитываются все напитки, включая воду, кофе, чай, соки, кисломолочные напитки, супы и жидкость, которая содержится во фруктах и овощах", — сказала Русакова.
Однако избыточное потребление воды также вредно для организма, как и недостаточное, уверена эксперт.
"Вода — сильное мочегонное средство, поэтому избыточное потребление воды может оказать негативное влияние а организм, возможен смертельный исход", — объяснила диетолог.
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