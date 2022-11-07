Диетолог Королёва: употребление квашеной капусты снижает риск инфаркта

Для снижения риска возникновения инфаркта необходимо включить в своё меню квашеную капусту. Об этом заявила врач-терапевт, диетолог Маргарита Королёва.

Как сообщает Москва 24, квашеная капуста богата витамином С, действие которого направлено на поддержание сосудистого тонуса.

По словам специалиста, капусту можно квасить без использования соли. Самый лёгкий рецепт — просто залить её водой, добавить морковь и положить груз сверху, пояснила врач.

"Уже через шесть часов начнётся брожение", — указала Королёва.

Кроме того, эксперт порекомендовала пациентам, которые боятся столкнуться с инфарктом, употреблять в пищу больше рыбы, орехов, бобовых, облепихи и клюквы. Зеленый чай и обычная чистая вода тоже оказывают профилактический эффект, заключила диетолог.

Ранее кардиолог Андрей Кондрахин сообщил, что первыми признаками инфаркта являются учащённое сердцебиение и ощущение нехватки воздуха.