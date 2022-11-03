Введенский: герань и хлорофитум благоприятно сказываются на здоровье человека

Доцент Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский в беседе с Pravda.Ru рассказал, какие растения в доме положительно влияют на здоровье людей.

"Стоит завести столетник, который всегда можно приложить к ране. Герань выделяет аромат и очищает воздух за счёт фитонцидов", — отметил специалист.

По его словам, фикус тоже хорошо очищает воздух. Однако на листьях этого растения собирается пыль, из-за чего его нужно часто протирать, предупредил эксперт.

"Рекомендую всем приобрести хлорофитум. Он легко переносит зимой сухость в квартире. У этого растения очень активный газообмен, то есть хлорофитум вырабатывает много кислорода", — подчеркнул собеседник издания.

Ранее в Pravda.Ru писали, что учёные обнаружили способ управлять растениями при помощи электроники. Исследование провели шведские специалисты из Линчёпингского и Гётеборгского университетов.