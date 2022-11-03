К набору веса приводят не сами макароны, а те продукты и ингредиенты, с которыми их принято сочетать, рассказала диетолог, аллерголог-иммунолог Антонина Саволюк.
Различные макаронные изделия можно употреблять даже сидящим на диете, пояснила специалист.
"Они содержат сложные углеводы, которые насытят организм и зарядят необходимой энергией. Кроме того, в них есть аминокислота триптофан, отвечающая за хорошее настроение. Плюс витамины В, Е и небольшое количество клетчатки", — отметила она.
Важно следить, чтобы изделия были приготовлены из твердых сортов пшеницы, и не нарушать рекомендации производителя на этикетке.
"Правильно сваренный продукт остается слегка твердым. Такой способ приготовления называется "аль денте" и считается более полезным", — уточнила Саволюк в интервью Москва 24.
Также стоит не забывать, добавила она, что макароны являются не гарниром "к сосискам и котлетам", а самостоятельным блюдом. Их хорошо дополнят овощи, зелень, томатная паста и лёгкий сыр.
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