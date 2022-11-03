Диетолог Саволюк: макароны не испортят фигуру, если их правильно готовить

К набору веса приводят не сами макароны, а те продукты и ингредиенты, с которыми их принято сочетать, рассказала диетолог, аллерголог-иммунолог Антонина Саволюк.

Различные макаронные изделия можно употреблять даже сидящим на диете, пояснила специалист.

"Они содержат сложные углеводы, которые насытят организм и зарядят необходимой энергией. Кроме того, в них есть аминокислота триптофан, отвечающая за хорошее настроение. Плюс витамины В, Е и небольшое количество клетчатки", — отметила она.

Важно следить, чтобы изделия были приготовлены из твердых сортов пшеницы, и не нарушать рекомендации производителя на этикетке.

"Правильно сваренный продукт остается слегка твердым. Такой способ приготовления называется "аль денте" и считается более полезным", — уточнила Саволюк в интервью Москва 24.

Также стоит не забывать, добавила она, что макароны являются не гарниром "к сосискам и котлетам", а самостоятельным блюдом. Их хорошо дополнят овощи, зелень, томатная паста и лёгкий сыр.