Диетолог Королёва: алкоголь и кофе увеличивают риск образования тромбов

Алкоголь и напитки, содержащие в своём составе кофеин, провоцируют образование тромбов, сообщила диетолог Маргарита Королёва.

Как сообщает Москва 24, ссылаясь на специалиста, спиртное оказывает негативное воздействие на состояние сердечно-сосудистой системы. Врач пояснила, что после его употребления у пациентов нередко наблюдаются перепады давления и повышение свёртываемости крови.

По словам Королёвой, при распаде этанола запускается процесс склеивания эритроцитов, формирующих тромбы.

Аналогичные проблемы могут возникнуть при чрезмерном употреблении кофе и энергетиков, уточнила эксперт. Она подчеркнула: в этом случае появление тромбов происходит на фоне обезвоживания организма.

Кроме того, диетолог добавила, что нервная система человека серьёзно страдает, если он злоупотребляет напитками, которые содержат кофеин.

Ранее нутрициолог Ольга Панова порекомендовала россиянам пить лишь по одной чашке кофе в день.