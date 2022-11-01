Врач: Писарев мог умереть от чрезмерного количества химпрепаратов в арбузе

Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов ответил для Pravda.Ru, может ли человек умереть от отравления арбузом. Также специалист прокомментировал смерть российского спортсмена Александра Писарева.

"Употребление конкретно арбузов вряд ли может вызвать летальный исход. Но в них способны попасть химические вещества. Каша опасна, если в ней мышьяк", — отметил эксперт.

По его словам, в случае с этой трагедией необходимо в первую очередь сделать химический и токсикологический анализ арбуза.

"Человек может умереть от чрезмерного количества удобрений, химпрепаратов, инсектицидов в организме", — заключил собеседник издания.

Ранее в Telegram-канале "112" сообщили о смерти 33-летнего бойца смешенного стиля Писарева. Предположительно, он отравился некачественным арбузом. Жена спортсмена находится в больнице из-за проблем со здоровьем, добавили журналисты.