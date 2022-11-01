Лор-хирург Добрецов: назальные средства от насморка нельзя использовать долго

По словам лор-хирурга, доктора медицинских наук Константина Добрецова, сосудосуживающие назальные средства от насморка нельзя использовать долго, дольше 10 дней, потому что по истечению этого срока полость носа перестаёт справляться самостоятельно с возложенными на неё природой задачами, и человек вынужден пользоваться каплями от насморка постоянно, увеличивая их дозу.

"Назальные спреи воздействуют на альфа-адренорецепторы полости носа, в результате чего носовые раковины уменьшаются, нос начинает дышать хорошо. Постоянное раздражение этих рецепторов приводит к их истощению, сокращения раковин не происходит. Самостоятельно регуляция полости носа перестает работать, а для должного эффекта с помощью сосудосуживающих капель нужно увеличение дозы препарата. Возникает так называемая "нафтизиновая" зависимость", — объяснил Добрецов в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

Длительное применение сосудосуживающих назальных препаратов имеет и другие негативные последствия для организма, например, могут привести к медикаментозному риниту или гипертонии вследствие постоянного воздействия на сосуды, в том числе и сосуды сердца.