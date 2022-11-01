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Роспотребнадзор: более 30 процентов россиян привились от гриппа

Здоровье

Более 45,5 миллиона россиян прошли вакцинацию от гриппа, что составляет 31 процент от всего населения страны, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В Российской Федерации продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинация проводится во всех субъектах Российской Федерации", — пояснили в ведомстве.

Кроме того, по данным специалистов, в октябре заболеваемость ОРВИ в России продолжала снижаться.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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