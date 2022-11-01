Более 45,5 миллиона россиян прошли вакцинацию от гриппа, что составляет 31 процент от всего населения страны, сообщили в Роспотребнадзоре.
"В Российской Федерации продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинация проводится во всех субъектах Российской Федерации", — пояснили в ведомстве.
Кроме того, по данным специалистов, в октябре заболеваемость ОРВИ в России продолжала снижаться.
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