Диетолог Соломатина: употребление красного мяса может вызвать рак кишечника

Любители красного мяса могут не знать о негативных последствия его потребления. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала корреспонденту Pravda.Ru,чем опасно чрезмерное употребление мяса и с какой периодичностью его стоить есть.

"Мясо, особенно красное мясо, рекомендуют есть не чаще, чем два раза в неделю. Были исследования, что чрезмерное употребление красного мяса может вызвать рак кишечника. Дело в том, что мясо — продукт, который переваривается очень долго. И, соответственно, он достаточно долго проходит по желудочно-кишечному тракту. И при переваривании мяса, при распаде образуются токсические вещества. И, естественно, это может негативным образом отразиться на нашем организме", — сообщает диетолог.

Мясо переваривается у каждого человека по-своему, так как это зависит от состояния желудка, выделения желудочного сока и возраста человека, говорит Соломатина. Однако большую роль играет способ приготовления продукта. Жареное мясо считается тяжёлой пищей, а котлеты и тефтели будут перевариваться быстрее.

Диетолог отмечает, что в результате тепловой обработки мясо меняет свой pH, а это может привести к образованию и отложению солей мочевой кислоты, что в свою очередь может вызывать образование камней в почках и подагру. Соломатина рекомендует компенсировать дисбаланс большим количеством зелени, как делают народы Кавказа.

Специалист дала рекомендации по употреблению мяса:

"Если это курица, то можно употреблять её хоть каждый день в небольшом количестве. Но опять же для здорового человека. Курица, индейка, кролик. А красное мясо, то есть не грудка куриная, то, соответственно, раза два в неделю. Это говядина, баранина, свинина".