В Омской области власти сократили количество коек для больных COVID-19 сразу на 40 процентов. Как пояснили в региональном Минздраве, заболеваемость существенно пошла на спад.
"По состоянию на 1 октября было развёрнуто 640 коек, из которых было занято 265. Сейчас их количество снижено до 387, из них заняты 232 койки, свободно более 40 процентов", — пояснили в ведомстве ТАСС.
Снижение заболеваемости в области идёт уже второй месяц подряд, подчеркнули специалисты.
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