Пандемия коронавируса подходит к концу, но всплески заболеваемости вирусом ещё возможны, сообщил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров.
"Я думаю, что да, пандемия подходит к концу, возможно, ещё будут какие-то коротенькие всплески, но всё вместе идёт к затуханию", — пояснил профессор РИА Новости.
Он подчеркнул, что каждая последующая "волна" гораздо слабее предыдущей и по количеству заболевших и по тяжести реакции на вирус.
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