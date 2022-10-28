Профессор Никифоров: всплески заболеваемости COVID-19 ещё возможны

Пандемия коронавируса подходит к концу, но всплески заболеваемости вирусом ещё возможны, сообщил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров.

"Я думаю, что да, пандемия подходит к концу, возможно, ещё будут какие-то коротенькие всплески, но всё вместе идёт к затуханию", — пояснил профессор РИА Новости.

Он подчеркнул, что каждая последующая "волна" гораздо слабее предыдущей и по количеству заболевших и по тяжести реакции на вирус.