Вирусолог спрогнозировал невысокую летальность от новых вариантов "омикрона"

Смертность от новых вариантов штамма COVID-19 "омикрон" — BQ.1, BQ.1.1 ("цербер") и XBB — не будет высокой, заявил, вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Летальность там примерно такая же, как характерна для "омикрона", она невысокая", — пояснил вирусолог ТАСС.

По его словам, новые варианты штамма не отходят от "классических" показателей предыдущего штамма "омикрон". Как подчеркнул врач, сейчас летальность от уханьского варианта составляет около 0,3 процента.