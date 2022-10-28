Смертность от новых вариантов штамма COVID-19 "омикрон" — BQ.1, BQ.1.1 ("цербер") и XBB — не будет высокой, заявил, вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Летальность там примерно такая же, как характерна для "омикрона", она невысокая", — пояснил вирусолог ТАСС.
По его словам, новые варианты штамма не отходят от "классических" показателей предыдущего штамма "омикрон". Как подчеркнул врач, сейчас летальность от уханьского варианта составляет около 0,3 процента.
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