Врач Кашух: закаливание опасно при гипертонии, астме и заболеваниях сердца

Состояние пациентов с гипертонией, астмой, болезнями сердечно-сосудистой и мочеполовой систем может ухудшиться при закаливании, сообщила врач Екатерина Кашух.

В беседе с URA.RU специалист подчеркнула: если у человека диагностировано хроническое заболевание, он может начать закаляться только после беседы с лечащим врачом.

Как пояснила эксперт, гипертоникам, людям с бронхиальной астмой, заболеваниями сердца и мочеполовой системы такие процедуры не рекомендованы.

"С осторожностью к закаливанию нужно относиться и в случае аллергии на холод", — уточнила Кашух.

Она добавила, что при отсутствии медицинских противопоказаний можно плавно переходить к закаливанию. Врач посоветовала медленно снижать температуру воды во время обливания. По её словам, в начале тренировок следует обливать только руки и ступни. Это позволит организму привыкнуть к новым нагрузкам, заключила кандидат медицинских наук.