Диетолог Денисова о причинах детского ожирения: очень мало движения

Диетолог Наталья Денисова обратила внимание на растущий процент современных школьников, страдающих ожирением.

Врач отметила, что причины этого явления кроются в неправильном питании и малоподвижном образе жизни.

"Здесь две стороны медали. С одной стороны, это несбалансированное питание, которое идет из семьи из-за неправильных пищевых привычек. То есть с избытком сладостей или жиров. Конечно, еще одна большая проблема — это малоподвижный образ жизни. Дети очень много времени проводят, сидя за компьютером, с гаджетами. Они очень мало двигаются, поэтому такая проблема, к сожалению, с каждым годом становится все актуальнее", — объяснила Денисова в беседе с "Радио 1".

Эксперт посоветовала родителям и школьным педагогам приучить детей больше двигаться. Начинать приучение к физической активности желательно со своего собственного примера, считает врач. Неплохо предлагать ребёнку вместе активно провести время, покататься на велосипедах или просто прогуляться вместо сидения за гаджетами.

Что касается питания, родителям нужно следить, чтобы питание было сбалансированным, с достаточным количество овощей, фруктов, мясных и молочных продуктов. Также Денисова посоветовала обратить внимание на детские перекусы, для которых лучше давать ребёнку не конфеты с печением, а свежие или сушёные фрукты.