Ощущение тревоги, бессонница, усталость и мешки под глазами нередко свидетельствуют о стрессовом состоянии, заявил врач доказательной медицины Олег Абакумов.
В интервью изданию "Вести Подмосковья" он отметил, что выпадающие волосы, проблемы с кожей, увеличение или снижение веса, головные боли тоже являются признаками стресса. Здоровый человеческий организм в силах самостоятельно справиться с ним, считает специалист.
"Никаких чудодейственных успокоительных нет. Лучшее успокоительное — ваше здоровье", — сказал Абакумов.
Он также добавил, что проверку нужно начинать с микрофлоры кишечника, которая способствует перевариванию еды и усвоению полезных веществ. По его словам, в домашних условиях работу этого важного органа можно восстановить с помощью правильного режима питания и употребления пробиотиков.
Такой подход сделает кишечник более сильным, а человека — устойчивым к стрессу, заключил врач.
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