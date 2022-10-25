Врач Абакумов: никаких чудодейственных успокоительных от стресса нет

Ощущение тревоги, бессонница, усталость и мешки под глазами нередко свидетельствуют о стрессовом состоянии, заявил врач доказательной медицины Олег Абакумов.

В интервью изданию "Вести Подмосковья" он отметил, что выпадающие волосы, проблемы с кожей, увеличение или снижение веса, головные боли тоже являются признаками стресса. Здоровый человеческий организм в силах самостоятельно справиться с ним, считает специалист.

"Никаких чудодейственных успокоительных нет. Лучшее успокоительное — ваше здоровье", — сказал Абакумов.

Он также добавил, что проверку нужно начинать с микрофлоры кишечника, которая способствует перевариванию еды и усвоению полезных веществ. По его словам, в домашних условиях работу этого важного органа можно восстановить с помощью правильного режима питания и употребления пробиотиков.

Такой подход сделает кишечник более сильным, а человека — устойчивым к стрессу, заключил врач.