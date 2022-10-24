Не только употребление колбас может привести к онкологии, но и повреждённое тефлоновое покрытие сковородок и кастрюль является опасным для здоровья человека. Шеф-повар и член ассоциации поваров России Анатолий Крюков сообщил, что использование такой посуды может вызвать раковые заболевания.
Всё дело в алюминии, который скрыт под тефлоном. При нагревании повреждённой посуды до определённых температур начинают выделяться яды, которые и приводят к онкологии.
"Обычно тефлоновое покрытие состоит из полимеров — либо резина, либо гранитная крошка. В основном его наносят на алюминиевую поверхность, если говорить об алюминии — на нём нельзя готовить продукты, содержащие кислоты, так как, вступая при нагревании в реакции, поверхность и продукты образуют сильнейшие яды, и если постоянно употреблять, то количество яда в организме будет увеличиваться, что может привести к онкологии", — уточнил Крюков в беседе с NEWS.ru.
При обнаружении хотя бы одной царапины на тефлоновом покрытии посуды её нужно заменить. А чтобы избежать дефектов, при приготовлении пищи в ней следует избегать резких перепадов температур.
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