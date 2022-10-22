Все заявления о том, что якобы за период пандемии COVID-19 россияне отвыкли от обычных сезонных вирусов, не соответствует действительности, заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
Как подчеркнул врач, коллективный иммунитет за лето мог снизиться, но он быстро восстановится.
"И риновирусы, и аденовирусы всё время есть на территории России. И я не думаю, что произошло какое-то катастрофическое снижение уровня коллективного иммунитета к этим вирусам из-за антиковидных санитарных мер", — пояснил вирусолог Радио 1.
По словам Аграновского, однако пренебрегать санитарными нормами в период межсезонья нельзя.
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