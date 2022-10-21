Во Франции возник дефицит лекарств с парацетамолом

Во Франции ограничили продажу лекарств с парацетамолом. Национальное агентство безопасности медикаментов и медицинской продукции распорядилось, чтобы подобные лекарства продавали в аптеках не более двух пачек в одни руки. Таким образом регулятор пытается бороться с угрозой дефицита подобных лекарств. Хотя ограничение продаж уже признак дефицита.

Многие аптеки во Франции испытывают проблемы с поставками лекарств. И чаще всего это связано именно с содержащими парацетамол препаратами. Некоторые аптеки в частном порядке ещё в июле стали вводить меры по ограничению продаж, сообщает ТАСС.

Дело в том, что во Франции отсутствует производство активного вещества, то есть парацетамола. В Национальном агентстве безопасности медикаментов и медицинской продукции заверяют, что поставки и производство были скорректированы таким образом, чтобы обеспечить надёжное снабжение по всей стране.

Ну и кроме того, регулятор сообщает, что на уровень запасов влияет стабильно высокий спрос.

Ещё один фактор — высокая стоимость электроэнергии. И здесь без влияния энергокризиса не обошлось. Ранее организация фармацевтов Medicines For Europe обращалась в Еврокомиссию с предупреждением, что некоторые производства лекарств требуют больших энергозатрат. И обращалась с просьбой разрешить государствам оказать предприятиям дополнительную финансовую поддержку.