В США признали массовую вспышку детского респираторного вируса

Детские больницы в США рапортуют о нехватке мест после массовой вспышки нового респираторно-синцитиального вируса (РСВ), сообщает издание The Hill.

Как пояснил журналистам главный врач крупного медицинского учреждения штата Коннектикут, первые случаи инфицирования РСВ зарегистрированы в начале сентября и с тех пор отмечается экспоненциальный рост числа заболевших.

Корреспонденты выяснили, что такая же ситуация ещё в нескольких американских штатах, включая Иллинойс, Калифорнию, Массачусетс, Род-Айленд, Северную Каролину и столичный округ Колумбия.