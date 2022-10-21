Детские больницы в США рапортуют о нехватке мест после массовой вспышки нового респираторно-синцитиального вируса (РСВ), сообщает издание The Hill.
Как пояснил журналистам главный врач крупного медицинского учреждения штата Коннектикут, первые случаи инфицирования РСВ зарегистрированы в начале сентября и с тех пор отмечается экспоненциальный рост числа заболевших.
Корреспонденты выяснили, что такая же ситуация ещё в нескольких американских штатах, включая Иллинойс, Калифорнию, Массачусетс, Род-Айленд, Северную Каролину и столичный округ Колумбия.
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