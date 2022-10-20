Педиатр Тивиков: температура 38,5 градусов допустима для больного ребёнка

Часто в стремлении помочь своему ребёнку справиться с болезнью родители допускают множество ошибок, рассказал врач-педиатр Роман Тивиков.

Одной из самых главных он назвал желание сбить температуру.

"Повышение температуры на фоне вирусной или бактериальной инфекции означает, что организм "принял бой", — напомнил медик в интервью изданию Москва 24.

Именно после 38 градусов в организме начинается выработка защитных веществ — интерферонов, а потому сбивать такую температуру крайне нежелательно, пояснил врач.

Если ребёнок тяжело переносит жар, и родители приняли решение дать жаропонижающие препараты, важно правильно соблюдать дозировку лекарств. В инструкции всегда указаны разовая и суточная дозировки, превышать которые нельзя, чтобы не нагружать печень.

Также педиатр посоветовал не забывать про прочие способы снижение температуры: прохладный компресс на голову и обтирание водой комнатной температуры. Эти манипуляции не повредят ребёнку, но помогут справиться с жаром.