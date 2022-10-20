Часто в стремлении помочь своему ребёнку справиться с болезнью родители допускают множество ошибок, рассказал врач-педиатр Роман Тивиков.
Одной из самых главных он назвал желание сбить температуру.
"Повышение температуры на фоне вирусной или бактериальной инфекции означает, что организм "принял бой", — напомнил медик в интервью изданию Москва 24.
Именно после 38 градусов в организме начинается выработка защитных веществ — интерферонов, а потому сбивать такую температуру крайне нежелательно, пояснил врач.
Если ребёнок тяжело переносит жар, и родители приняли решение дать жаропонижающие препараты, важно правильно соблюдать дозировку лекарств. В инструкции всегда указаны разовая и суточная дозировки, превышать которые нельзя, чтобы не нагружать печень.
Также педиатр посоветовал не забывать про прочие способы снижение температуры: прохладный компресс на голову и обтирание водой комнатной температуры. Эти манипуляции не повредят ребёнку, но помогут справиться с жаром.
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