Врачи Ставрополья: для повышения иммунитета нужно есть продукты с пробиотиками

С наступлением осени люди чаще болеют простудными заболеваниями. Особенно страдают от этого те граждане, чей иммунитет ослаблен.

Как сообщает newstracker.ru, региональный Минздрав подготовил для жителей региона памятку по укреплению иммунитета.

Среди рекомендаций специалистов — введение в рацион продуктов, имеющих пробиотический эффект: кефир, йогурты, ряженку. Эксперты подчеркнули, что позволить себе такие продукты может каждый, а эффект они дают очень заметный.

Также медики советуют осенью есть больше белковых продуктов, таких как нежирное мясо, рыбу, творог, яйца, крупы, орехи.

Что касается фруктов, специалисты рекомендуют сейчас обратить особое внимание на плоды жёлтого и оранжевого цвета, в которых содержится максимум витаминов и минералов.