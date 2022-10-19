Врач Абакумов: люди мёрзнут из-за проблем с сосудами

Доктор Олег Абакумов объяснил, почему некоторые люди часто мёрзнут даже тогда, когда объективно не слишком холодно.

"Наши сосуды — это трубы и батареи для отопления, по ним движется тёплая кровь. Когда холодно, сосуды сужаются, чтобы сохранять тепло. Когда жарко, расширяются, чтобы тепло отдавать. Но если вы мерзнете постоянно, то значит трубы сломались или что-то мешает им работать. Итак, из-за чего это может быть", — сказал доктор в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

Абакумов рассказал, что в числе причин, мешающих нормальной работе сосудов, может быть анемия, нехватка насыщенных жиров, а также витаминов А и Е, нарушения в работе щитовидной железы, сахарный диабет, и пониженное давление.

Для того, чтобы согреться, эксперт предложил не забывать про физическую нагрузку, отказаться от алкоголя, курения, ограничить употребление кофе, пить больше воды, одеваться по погоде и по возможности посещать баню или сауну.