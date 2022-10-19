В Минздраве заявили о снижении ожидаемой продолжительности жизни в России

Заместитель руководителя департамента Минздрава по вопросам организации медпомощи Валерия Гульшина сообщила, что ожидаемая продолжительность жизни в нашей стране уменьшилась на 3,3 года. Как отметила чиновница в ходе Всероссийского конгресса онкологических пациентов, причиной изменений оказалась коронавирусная пандемия.