Заместитель руководителя департамента Минздрава по вопросам организации медпомощи Валерия Гульшина сообщила, что ожидаемая продолжительность жизни в нашей стране уменьшилась на 3,3 года. Как отметила чиновница в ходе Всероссийского конгресса онкологических пациентов, причиной изменений оказалась коронавирусная пандемия.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.