Терапевт предупредила об опасности "чистки" сосудов: "Лишь хирургические методы"

Терапевт Ирина Ескова заявила об опасности "чистки" кровеносных сосудов с помощью препаратов и народных методов.

Как подчеркнула врач, бляшки, которые состоят из холестерина, невозможно уничтожить таблетками без повреждения сосуда. Лимон, уксус и чеснок тоже не помогут, предупредила эксперт.

"Медицине известны лишь хирургические методы решения этой проблемы", — сказала специалист, слова которой передаёт Москва 24.

Вместе с этим собеседница издания порекомендовала правильно питаться и не курить. Также терапевт указала на необходимость контролировать артериальное давление.