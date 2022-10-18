Терапевт Ирина Ескова заявила об опасности "чистки" кровеносных сосудов с помощью препаратов и народных методов.
Как подчеркнула врач, бляшки, которые состоят из холестерина, невозможно уничтожить таблетками без повреждения сосуда. Лимон, уксус и чеснок тоже не помогут, предупредила эксперт.
"Медицине известны лишь хирургические методы решения этой проблемы", — сказала специалист, слова которой передаёт Москва 24.
Вместе с этим собеседница издания порекомендовала правильно питаться и не курить. Также терапевт указала на необходимость контролировать артериальное давление.
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