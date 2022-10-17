Врач Хухрев: первые признаки деменции — забывчивость и агрессия

Деменцию легко распознать по характерным признакам, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев. На неё указывают проблемы с кратковременной памятью и агрессивное поведение.

Медик пояснил, что больному тяжело вспомнить вчерашние события, хотя он может рассказать о произошедшем десятилетия назад. Также во время деменции сильно снижаются когнитивные способности, то есть человек начинает хуже соображать.

Агрессия является ещё одним признаком деменции, добавил врач.

"Таким людям всё время кажется, что их кто-то обворовывает, что какие-то недоброжелатели говорят про них плохие вещи", — пояснил Хухрев в интервью Москва 24.

К сожалению, заболевание является неизлечимым, а потому главное — не дать развиться болезни. Важно соблюдать контроль за кровяным давлением, сократить потребление соли и употреблять выписанные препараты.