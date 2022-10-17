Семейный врач Шишкин: главная особенность гриппа — быстрое развитие

Заболевание гриппом начинается резко и неожиданно, а симптомы могут появиться буквально на глазах, пояснил семейный врач Валентин Шишкин.

"Одной из ярких особенностей гриппа является внезапное начало. Пациент может назвать вплоть до часа, когда начались симптомы", — добавил медик в интервью изданию URA.RU.

Если состояние абсолютно здорового человека ухудшается настолько резко, что через час он чувствует себя больным, стоит срочно уйти с рабочего места, так как инфицированный представляет опасность для окружающих, отметил врач.

Он напомнил, что как только появляются первые симптомы, заболевший становится заразным, а потому следует минимизировать любые контакты с людьми на следующие десять суток.