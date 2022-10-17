Заболевание гриппом начинается резко и неожиданно, а симптомы могут появиться буквально на глазах, пояснил семейный врач Валентин Шишкин.
"Одной из ярких особенностей гриппа является внезапное начало. Пациент может назвать вплоть до часа, когда начались симптомы", — добавил медик в интервью изданию URA.RU.
Если состояние абсолютно здорового человека ухудшается настолько резко, что через час он чувствует себя больным, стоит срочно уйти с рабочего места, так как инфицированный представляет опасность для окружающих, отметил врач.
Он напомнил, что как только появляются первые симптомы, заболевший становится заразным, а потому следует минимизировать любые контакты с людьми на следующие десять суток.
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