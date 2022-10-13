Фитнес-тренер Новикова: начинать бегать надо плавно, правильно выполняя технику

Те, кто заботится о своём здоровье, могут выбрать в качестве тренировки бег. Он поможет справиться с осенней хандрой лучше еды. Какие подводные камни могут быть при данном виде физической активности, рассказала health-coach и тренер по фитнесу Полина Новикова специально для Pravda.Ru.

Начинать бегать необходимо плавно, чтобы не изматывать свой организм. Лучше сначала чередовать бег с быстрой ходьбой, советует тренер. Чтобы данное занятие не превратилось в скучную рутину, необходимо менять маршруты, а первые уроки Новикова рекомендует совершать под наблюдением тренера.

"Первое с чего нужно начинать каждую пробежку — это с выбора подходящей одежды и обуви. Обязательно надевайте одежду, соответствующую погодным условиям, если не хотите слечь на следующий день с простудой. Обувь должна быть предназначена для бега. Кроссовки должны иметь специальную амортизацию, которая бывает в пяточной области подошвы и у носка. Размер тоже должен соответствовать размеру вашей ноги. Великоватые кроссовки старшего брата для серьезных занятий бегом не подойдут", — даёт советы фитнес-тренер новичкам.

Также специалист советует отдавать предпочтение пробежке по лесу или парку, там на пользу пойдёт свежий воздух, а дорожки обладают самым щадящим покрытием для бегунов. Перед началом активной тренировки необходима разминка, предупреждает Новикова.

"Обязательно нужно обратить внимание на правильную технику бега. Спина должна быть прямая, плечи расслаблены и опущены вниз. Шея должна быть продолжением тела, сильно напрягать ее не надо. Приземляться необходимо на всю стопу, однако в зависимости от вида бега техника приземления может изменяться", — заключила тренер.