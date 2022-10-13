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Беды российской медицины: ковид, дефицит врачей и безразличие пациентов

Здоровье

Пандемия коронавируса обозначила главные беды российского здравоохранения. Судя по данным Минздрава РФ, в избыточной смертности виноват не только дефицит врачей, но и безразличие пациентов.

Беды российской медицины: ковид, дефицит врачей и безразличие пациентов

Рост избыточной смертности в России за последние два года составил более 300 тысяч человек ежегодно. На просторах страны ещё существуют населённые пункты, жители которых не могут получить первичную медицинскую помощь. Даже крупные села часто не оснащены фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями, пишет издание "Акценты".

Нехватка врачей, по по данным ведомства, составляет около 85 тысяч специалистов. Без "ковидных" доплат доходы медиков резко упали, а потому они увольняются из государственных больниц, чтобы устроиться в частные клиники.

Также эксперты отмечают, что даже хронически больные граждане России не пользуются возможностью пройти бесплатную диспансеризацию. Процедуру прошли только 25% россиян.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Елена Андреева
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