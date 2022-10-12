Эксперт Машковский: "Кофе ускоряет процессы старения"

Если наши привычки имеют пометку "избыточно" или "недостаточно", то так или иначе приближают старость. Кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета "Синергия" Евгений Машковский рассказал читателям Pravda.Ru, от чего же нам лучше воздержаться, если мы хотим подольше оставаться молодыми.

Эксперт отмечает, что процесс старения ускоряют:

недостаток сна и полноценного отдыха,

нехватка хорошего общения, в том числе с близкими,

дефицит полезных продуктов в рационе.

Мы стареем быстрее, если слишком много пьём тонизирующих напитков, в первую очередь кофе. Если избыточно потребляем алкоголь.

"Старость приближает также глубокое погружение в тревожные процессы. Речь идёт в том числе о том времени, которое мы проводим за чтением тревожных новостей в соцсетях или за их просмотром по телевизору. Когда мы пытаемся ускорить свою жизнь, то это неизбежно приближает нас к старости. Поэтому лучше жить размеренно, осознанно принимать пищу, выбирать ту работу, которая тебе нравится, сохранять приятные социальные контакты и отдыхать", — отметил Евгений Машковский.