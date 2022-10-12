Психолог Бенетт: родители должны помочь детям побороть стресс на фоне СВО

Родители — это опора ребёнка, поэтому как мама и папа будут показывать своё отношение к спецоперации на Украине, так и ребëнок будет усваивать эту информацию. Об этом заявила психолог Ирина Бенетт в беседе с Pravda.Ru.

По мнению специалиста, необходимо продемонстрировать своему чаду, что он находится под надёжной защитой семьи. Также следует чаще проводить время вместе, показывая, что жизнь осталась прежней, отмечает Бенетт.

"Ребёнок считывает информацию с родителей не словами, а делом. Поэтому здесь важно самому показывать уверенность, спокойствие, транслировать то, что всё будет хорошо: бывают тяжёлые ситуации, но мы справимся", — считает психолог.

Новости о спецоперации могут нанести достаточно серьёзную травму, поскольку психика детей ещё слишком слабая. Однако всё зависит от атмосферы, которую создаётся в доме, отмечает специалист.

В самом сложном положении оказались подростки, поскольку они сепарируются от родителей, и у них уже нет "семейного щита" в отличие от детей более младшего возраста, сообщает психолог.

"У них очень высокий уровень стресса. Есть сложности, мы всей страной с ними боремся, мы выстоим — вот это нужно транслировать, позитивный посыл", — объясняет собеседник Pravda.ru.