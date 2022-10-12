Диетолог Соломатина рассказала о несовместимых витаминах B12 и D

Многие россияне борются с авитаминозом с помощью приёма различных добавок, но стоит помнить, что не все витамины хорошо сочетаются между собой, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

В пример она привела витамин B12, который не стоит принимать вместе с витаминами A, C, E и никотиновой кислотой (PP), так как препараты взаимно мешают усвоению.

"Еще одна добавка, которую лучше принимать отдельно — это витамин D. Если его сочетать с витамином A, то они друг друга просто нейтрализуют", — пояснила медик в интервью изданию Москва 24.

Она рекомендует делать двухчасовой перерыв между приёмами этих препаратов, а употреблять витамины советует вместе с едой, так организм их легче усвоит.