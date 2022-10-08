Диетолог Круглова о продуктах снимающих стресс: магний — "генерал спокойствия"

Чтобы оградить организм от стресса, в рацион необходимо включить витамины группы В, заявила врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

По словам врача, особенно важно придерживаться сбалансированного рациона в период межсезонья.

"Магний называют "генералом спокойствия", его потребность возрастает в период высоких нагрузок и в период стресса", — пояснила врач в беседе с Радио 1.

По словам диетолога, самый лучший способ сохранить необходимое количество магния в организме, это включить в рацион следующие продукты:

орехи,

семечки,

цельнозерновые продукты.