Чтобы оградить организм от стресса, в рацион необходимо включить витамины группы В, заявила врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.
По словам врача, особенно важно придерживаться сбалансированного рациона в период межсезонья.
"Магний называют "генералом спокойствия", его потребность возрастает в период высоких нагрузок и в период стресса", — пояснила врач в беседе с Радио 1.
По словам диетолога, самый лучший способ сохранить необходимое количество магния в организме, это включить в рацион следующие продукты:
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