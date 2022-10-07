Врач Соломатина: частое употребление газировки может привести к деменции

Частое употребление сладких газированных напитков может привести к развитию деменции. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

В интервью Москве 24 специалист отметила, что сахар — мощный разрушитель организма. Он содержится в газировке в большом количестве, пояснила эксперт.

Врач добавила, что одном стакане напитка находится около пяти кусочков сахара.

"Сахар повреждает сосуды, они сужаются", — сказала Соломатина.

По её словам, этот процесс приводит к формированию атеросклеротических бляшек, замедлению тока крови к мозгу и нарушению его питания. Она подчеркнула: без кислорода происходит отравление мозговых клеток, после чего они перестают выполнять необходимые функции.

Соломатина порекомендовала россиянам заменить газированные напитки на чай, кофе или натуральные соки. Кроме того, от деменции отлично защищают смузи из черники и голубики, заключила диетолог.