Невролог Богомолова: любой может легко научиться реагировать на перемены

Современный быстрый ритм жизни часто преподносит человеку неожиданные ситуации, на которые нужно вовремя реагировать. С помощью простых упражнений можно приучить мозг к переменам.

Способность мозга реагировать на изменение окружающей среды называется нейропластичностью. Она деградирует, если человек постоянно выполняет привычные действия, потому эту функцию надо постоянно тренировать.

"Гуляйте по незнакомым маршрутам, пробуйте заниматься новыми хобби. На работе чаще беритесь за сложные задачи или придумывайте, как оптимизировать свой повседневный быт", — дала совет врач-невролог Олеся Богомолова.

Также для развития нейропластичности полезно запоминание новых слов или рассматривание картин, добавила специалист в интервью Москва 24.

Ещё одно хорошее упражнение — писать или рисовать недоминантной рукой, то есть левой, если вы правша, и наоборот.