Диетолог Русакова: алкоголь, газировка и сладости разрушают иммунитет человека

Злоупотребление алкоголем, газировкой, а также сладкими и мучными продуктами негативным образом сказывается на иммунитете человека, рассказала диетолог Дарья Русакова.

"Сахар, различные сладости, кондитерские изделия, изделия из обработанной белой муки, алкогольные напитки и сладкие газированные напитки не только негативно влияют на иммунитет, но и повышают риск присоединения бактериальных инфекций", — пояснила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов в интервью изданию Москва 24.

После употребления подобных продуктов сосудистая стенка становится проницаемой для микроорганизмов, а они "любят сладкое и быстрее размножаются в такой среде", добавила специалист.

Поддержать иммунитет способно сбалансированное питание, уверенна диетолог. Если нет возможности покупать овощи, фрукты и ягоды не в сезон, их можно заготавливать летом — сушить или морозить.