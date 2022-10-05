Злоупотребление алкоголем, газировкой, а также сладкими и мучными продуктами негативным образом сказывается на иммунитете человека, рассказала диетолог Дарья Русакова.
"Сахар, различные сладости, кондитерские изделия, изделия из обработанной белой муки, алкогольные напитки и сладкие газированные напитки не только негативно влияют на иммунитет, но и повышают риск присоединения бактериальных инфекций", — пояснила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов в интервью изданию Москва 24.
После употребления подобных продуктов сосудистая стенка становится проницаемой для микроорганизмов, а они "любят сладкое и быстрее размножаются в такой среде", добавила специалист.
Поддержать иммунитет способно сбалансированное питание, уверенна диетолог. Если нет возможности покупать овощи, фрукты и ягоды не в сезон, их можно заготавливать летом — сушить или морозить.
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